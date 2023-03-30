В Минэнерго призвали мировых энергогигантов направить часть сверхприбылей на восстановление Украины
Министр энергетики Герман Галущенко считает, что часть сверхприбылей, полученных крупными энергетическими компаниями, было бы справедливо направить на восстановление Украины. Сумма полученной энергогигантами сверхприбыли оценивается в 200 миллиардов долларов.
Об этом он рассказал в интервью Politico.
По словам главы Минэнерго, компаниям стоит помочь восстановить украинскую инфраструктуру, ведь доходы выросли "поскольку мы боремся из-за войны".
"Я думаю, было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетический сектор", – объяснил Галущенко.
Министр отметил, что однако из компаний – литовская Ignitis Group – собирается направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины. Он призвал более крупные компании последовать такому примеру.
Напоминаем:
Британская нефтегазовая компания BP отчиталась о рекордной прибыли в 28 миллиардов долларов за 2022 год, что на 116% превышает показатель 2021 года.
Нефтяные компании Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies, по предварительным оценкам аналитиков, получили совокупную прибыль в 190 миллиардов долларов США за 2022 год, когда их окончательные квартальные результаты будут опубликованы в ближайшие дни.