МВФ 31 марта рассмотрит новую программу поддержки Украины
Четверг, 30 марта 2023, 12:59 -
Совет директоров МВФ в пятницу, 31 марта, рассмотрит запрос Украины на открытие новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF.
Об этом сообщается в календаре заседаний Совета директоров МВФ.
Ожидается, что Совет директоров согласует новую программу.
Напомним:
Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком в 4 года.
МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины.
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Экономическая правда