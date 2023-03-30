Все разделы
Укр / Рус

МВФ 31 марта рассмотрит новую программу поддержки Украины

Четверг, 30 марта 2023, 12:59 - Алексей Павлыш

Совет директоров МВФ в пятницу, 31 марта, рассмотрит запрос Украины на открытие новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщается в календаре заседаний Совета директоров МВФ.

Ожидается, что Совет директоров согласует новую программу.

Напомним:

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком в 4 года.

МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины.

Читайте также: Историческое решение. Как новая программа МВФ позволит Украине привлечь более 50 миллиардов долларов

Экономическая правда

МВФ Украина
Материалы по теме
НБУ больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег - Пышный 26 марта 2023, 18:00
МВФ прогнозирует, что 2023 год будет сложным годом для мировой экономики 26 марта 2023, 12:03
Группа кредиторов предоставили отсрочку по долговым обязательствам Украины до 2027 года 25 марта 2023, 10:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте