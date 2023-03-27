Обанкротившийся SVB продали другому крупному американскому банку

Американский First Citizens Bank выкупит большую часть обанкротившегося в начале марта банка Silicon Valley Bank.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления американских регуляторов.

First Citizens Bank возьмет на себя все 119 млрд долл депозитов SVB, а также получит контроль над кредитами SVB и будет управлять его 17 отделениями. Банк приобретет около 72 млрд долл активов SVB со скидкой, оставив около 90 млрд долл ценных бумаг и других активов у Федеральной корпорации гарантирования депозитов.

Объявляя о сделке, регулятор заявил, что банкротство SVB может стоить ее Фонду страхования вкладов, который содержится за счет банков-членов, около 20 млрд долл.

First Citizens, который называет себя крупнейшим семейным банком страны, был одним из крупнейших покупателей проблемных банков в последние годы. С 2008 года состоялось почти 20 сделок о покупке в банковском секторе при поддержке Корпорации.

Присоединение бизнеса SVB значительно увеличит размер First Citizens, который на конец прошлого года имел чуть более 100 млрд долл активов и почти 90 млрд долл депозитов, что делает его 36-м крупнейшим банком США по размеру активов.

Рыночная стоимость First Citizens Bank составляет около 8 млрд долл.

Эта сделка состоялась после аналогичного поглощения Signature Bank банком New York Community Bank.

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Напоминаем:

В понедельник США гарантировали сохранность депозитов банка SVB, однако эти действия не смогли успокоить инвесторов относительно положения других банков по всему миру: акции ведущих банков упали.

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регулятор закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.