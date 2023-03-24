Фонд гарантирования начал выплату всех вкладов "Айбокс Банка"
Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплату гарантированных сумм вкладчикам "Айбокс банка" по всем вкладам, независимо от срока их действия.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Все вкладчики-физические лица банка, в том числе физические лица-предприниматели, могут обращаться за своими вкладами с 24 марта.
Вкладчики получат свои вклады в полном размере независимо от сумм на счетах, поскольку на банк распространяются нормы законодательства о стопроцентных гарантиях, введенные на время действия военного положения и трех месяцев после его завершения, пояснили в Фонде.
Сумма возмещения по вкладам в банке предварительно составляет 295 млн грн.
Напомним:
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в среду, 8 марта, провели обыски в офисах и отделениях "Айбокс банка", днем ранее НБУ лишил его лицензии.
Бюро экономической безопасности подозревает должностных лиц банка в содействии в уклонении от уплаты налогов игровому бизнесу на сумму 400 миллионов гривен.
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
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Экономическая правда