IBOX BANK лишили лицензии, его ликвидируют - НБУ
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта. Отмечается, что вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора, ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.
Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
А именно, банк ненадлежащим образом проверял клиентов-поставщиков услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким. Кроме того, банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
В течение последних двух лет, говорят в НБУ, к банку неоднократно применялись меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга: накладывал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменное предостережение (дважды).
В НБУ отмечают, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере.
Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).
Клиентам monobank, который предоставлял возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы IBOX BANK, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.
"В связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК", компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнения на наши карты", - говорится в сообщении. Теперь оператору нужно заключить договор с другим банком-партнером для приема платежей.