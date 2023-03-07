IBOX BANK лишили лицензии, его ликвидируют - НБУ

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АЙБОКС БАНК" из-за систематического нарушения требований закона о финансовом мониторинге.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта. Отмечается, что вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора, ведь доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков.

Банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

А именно, банк ненадлежащим образом проверял клиентов-поставщиков услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким. Кроме того, банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

В течение последних двух лет, говорят в НБУ, к банку неоднократно применялись меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга: накладывал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменное предостережение (дважды).

В НБУ отмечают, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере.