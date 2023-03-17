Правоохранители проводят обыски в 14 облгазах Фирташа

БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела о завладении государственными средствами в пятницу, 17 марта, провели обыски в 14 газораспределительных компаниях группы Региональной газовой компании.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.

В частности, обыски проводились в офисах в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Харькове, Закарпатье, Ивано-Франковске и других городах.

В РХК заявили, что сотрудников компании вывели из рабочих мест, изъяли телефоны и личные вещи.

"РГК считает проведение обысков, сопровождавшихся вопиющими нарушениями прав человека, оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

В компании не уточнили, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски, однако указали, что речь идет о завладении государственными средствами.

Напоминаем:

В пятницу, 17 марта, в АО "Харьковгоргаз" проходят обыски, в РГК заявляют о рейдерском захвате оператора газоснабжения.

В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, проходили следственные действия Национальной полиции.

В самой компании заявили, что чиновники "Нафтогаза" пытались провести собрание акционеров с целью сменить председателя и членов правления "Харьковгаза" и "Днепрогаза". Такие действия в РГК расценивают как попытку рейдерского захвата.

Тогда в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что интегрируют "Днепрогаз" и "Харьковгаз" в свою структуру законным способом.

В конце мая 2022 по ходатайству ДБР суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Основанием для такого решения стало дело Государственного бюро расследований по взысканию арендной платы с облгазов за право пользования газовыми сетями. Ущерб государству оценили почти в 1,5 млрд грн.

Читайте также: Газовый бизнес Фирташа - все, монополию получил "Нафтогаз". Что это значит для населения и рынка

Почти не олигарх. Что потерял Фирташ с начала большой войны