Правоохранители проводят обыски в 14 облгазах Фирташа
БЭБ и СБУ в рамках расследования уголовного дела о завладении государственными средствами в пятницу, 17 марта, провели обыски в 14 газораспределительных компаниях группы Региональной газовой компании.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе компании.
В частности, обыски проводились в офисах в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Харькове, Закарпатье, Ивано-Франковске и других городах.
В РХК заявили, что сотрудников компании вывели из рабочих мест, изъяли телефоны и личные вещи.
"РГК считает проведение обысков, сопровождавшихся вопиющими нарушениями прав человека, оказанием давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.
В компании не уточнили, в рамках какого уголовного дела проводятся обыски, однако указали, что речь идет о завладении государственными средствами.
Напоминаем:
В пятницу, 17 марта, в АО "Харьковгоргаз" проходят обыски, в РГК заявляют о рейдерском захвате оператора газоснабжения.
В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, проходили следственные действия Национальной полиции.
В самой компании заявили, что чиновники "Нафтогаза" пытались провести собрание акционеров с целью сменить председателя и членов правления "Харьковгаза" и "Днепрогаза". Такие действия в РГК расценивают как попытку рейдерского захвата.
Тогда в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что интегрируют "Днепрогаз" и "Харьковгаз" в свою структуру законным способом.
В конце мая 2022 по ходатайству ДБР суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
Основанием для такого решения стало дело Государственного бюро расследований по взысканию арендной платы с облгазов за право пользования газовыми сетями. Ущерб государству оценили почти в 1,5 млрд грн.
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