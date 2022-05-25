Суд передав більшість облгазів в управління держави

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Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем за клопотанням Державного бюро розслідувань.

"Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У червні минулого року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень.

Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40. Приблизно 70% газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа.

Економічна правда