В "Харьковгоргазе" обыски: РГК заявляет о рейдерском захвате

В пятницу, 17 марта, в АО "Харьковгоргаз" проходят обыски, в РХК заявляют о рейдерском захвате оператора газоснабжения.

Об этом ЭП сообщила пресс-служба компании.

"17 марта под предлогом проведения обыска с помощью силовиков НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" завела на предприятие критической инфраструктуры Харькова менеджеров, которые были назначены нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия", - говорится в заявлении.

В компании отмечают, что действующие акционеры "Харьковгоргаза" не изменились. Они избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году по закону "Об акционерных обществах", и законно изменить наблюдательный совет можно только таким же образом – то есть собранием акционеров.

"Вместе с тем управитель АО "Харьковгоргаз" – ГАО "Черноморнефтегаз" – не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление АО "Харьковгоргаз" своим единоличным решением.

В РГК считают, что смена наблюдательных советов и правления произошла нелегитимным способом, а действующие акционеры будут доказывать это в судах.

Напоминаем:

В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, проходили следственные действия Национальной полиции.

В самой компании заявили, что чиновники "Нафтогаза" пытались провести собрание акционеров с целью сменить председателя и членов правления "Харьковгаза" и "Днепрогаза". Такие действия в РГК расценивают как попытку рейдерского захвата.

Тогда в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что интегрируют "Днепрогаз" и "Харьковгаз" в свою структуру законным способом.

В конце мая 2022 по ходатайству ДБР суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Основанием для такого решения стало дело Государственного бюро расследований по взысканию арендной платы с облгазов за право пользования газовыми сетями. Ущерб государству оценили почти в 1,5 млрд грн.

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