У двох облгазах Фірташа обшуки. В РГК кажуть про спробу "рейдерського захоплення"

У понеділок, 16 січня, у компаніях "Дніпрогаз" та "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа, проходять слідчі дії Національної поліції.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП.

У самій компанії заявили, що чиновники "Нафтогазу" намагались провести збори акціонерів з метою змінити голову та членів правління "Харківгазу" та "Дніпрогазу". Такі дії в РГК розцінюють як спробу рейдерського захоплення.

"Повідомляємо всіх клієнтів і партнерів, що будь яких змін в правлінні АТ "Харківгаз" і АТ "Дніпрогаз" не проводило і повноваженнями нових членів правління не наділяло. Вважаємо, що спроби рейдерського захоплення підприємства критичної інфраструктури можуть призвести до дестабілізації ситуації в прифронтовому регіоні, а також створюють напружену атмосферу в трудовому колективі", – констатують в компанії.

У НАК "Нафтогаз України" цю ситуацію поки не прокоментували.

Нагадуємо:

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням ДБР суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Підставою для такого рішення стала справа Державного бюро розслідувань щодо стягнення орендної плати з облгазів за право користування газовими мережами. Збитки держави оцінили в майже 1,5 млрд грн.

У вересні ексголова правління "Нафтогазу" підтвердив, що рішення про передачу облгазів в управління НАК було ухвалене, але не реалізоване через спротив РГК.

У вересні НАК "Нафтогаз України" зареєстрував ТОВ "Газорозподільні системи України" (ГРСУ), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Оператори розподілу газу АТ "Харківгаз" та АТ "Дніпрогаз" входять в групу "Регіональна газова компанія", яку пов’язують з Дмитром Фірташем. Група розподіляє близько 70% газу по всій країні.

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