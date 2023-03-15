Накануне краха Signature Bank в США расследовали возможное отмывание средств через него - СМИ

Перед своим крахом Signature Bank находился под следствием США в отношении работы с крипто-клиентами и возможного отмывания денег клиентами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Следователи Министерства юстиции в Вашингтоне и Манхэттене изучали, принимал ли банк достаточные меры для выявления потенциального отмывания средств. Среди таких мер - тщательная проверка лиц, открывающих счета, и мониторинг транзакций на предмет наличия признаков преступления.

На момент закрытия банка, ни сам банк, ни его сотрудники не были обвинены в правонарушениях, поэтому расследование может завершиться без дальнейших действий. Неизвестно, когда было начато расследование и повлияло ли оно на решение регуляторов США закрыть банк в воскресенье.

Официально в Федеральной резервной системе США заявили, что потеряли веру в менеджмент после того, как банк не смог раскрыть "надежные и последовательные данные" о своей работе. Сейчас в США ищут покупателя для Signature Bank.

Крах Signature последовал за банкротством Silvergate Capital Corp, который также обслуживал криптоиндустрию, и банка SVB Financial Group.

Министерство юстиции сейчас расследует деятельность Silvergate в связи с операциями с FTX Сэма Бенкмана-Фрида и Alameda Research.

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Напоминаем:

В понедельник США гарантировали сохранность депозитов банка SVB, однако эти действия не смогли успокоить инвесторов относительно положения других банков по всему миру: акции ведущих банков упали.

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регулятор закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.