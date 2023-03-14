После обвала накануне биткоин штурмует отметку в 26 тысяч долларов

Во вторник биткоин подскочил до уровней, невиданных с прошлого лета, продолжив свое ралли после выхода последних данных по инфляции в США.

Об этом пишет CNBC.

По данным Coin Metrics, биткоин вырос более чем на 7% во вторник - до 26 110 долл, Ethereum - на 3,7%, до 1 747 долл.

"Биткоин вырос примерно на 28,5% с пятницы, когда регуляторы закрыли банк SVB, и на 59% в 2023 году. Ethereum подорожал на 20% с пятницы и на 45% с начала года", - говорится в сообщении.

Скачок совпал с последним показателем индекса потребительских цен, который показал рост на 0,4% в феврале по сравнению с январем, что соответствует консенсус-оценке экономистов, опрошенных Dow Jones.

"Так называемый базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, показал ежемесячный рост, который немного превысил ожидания экономистов, а в годовом измерении изменились в соответствии с ожиданиями", - добавляет издание.

Цены на криптовалюту резко восстановились с конца прошлой недели, а рыночные настроения изменились на 180 градусов после того, как американские регуляторы поддержали вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Это заставило некоторых инвесторов предположить, что ФРС будет менее агрессивной в повышении процентных ставок.

По данным Coindesk, по состоянию на 15:50 по Киеву биткоин торгуется по 26 017 доллара.

Читайте больше: Мир паникует из-за краха Silicon Valley Bank и боится нового финансового кризиса. Все настолько серьезно?

Напоминаем:

В понедельник один из крупнейших европейских банков, британский HSBC выкупил за 1 фунт местную "дочку" банка Silicon Valley Bank, который днями ранее потерпел крах.

Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Экономическая правда