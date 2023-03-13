Банк за 1 фунт: HSBC выкупил британскую "дочку" Silicon Valley Bank

В понедельник один из крупнейших европейских банков, британский HSBC выкупил за 1 фунт местную "дочку" банка Silicon Valley Bank, который днями ранее потерпел крах.

Об этом сообщаетFinancial Times.

HSBC за одну ночь стал ведущим претендентом на покупку SVB UK, заплатив за банк символический 1 фунт.

Главный исполнительный директор Ноэль Куинн участвовал в переговорах с премьер-министром Британии Риши Сунаком, который сейчас находится в США на переговорах по вопросам обороны.

Канцлер Казначейства Британии Джереми Хант хотел, чтобы произошла продажа обанкротившегося банка, поскольку это позволило бы избежать большой интервенции правительства Британии для защиты вкладчиков.

"Сегодня утром правительство и Банк Англии способствовали частной продаже банка Силиконовой долины HSBC. Депозиты будут защищены, без затрат средств налогоплательщиков", - написал Хант в Twitter.

Банк Англии, который предупреждал, что планирует объявить британский банк неплатежеспособным после краха его материнской компании, заявил, что были применены

Собеседники агентства отмечают, что продажа банка была "полностью конкурентным" процессом, в котором участвовали несколько сторон, заинтересованных в поглощении банка. Среди претендентов были OakNorth и Bank of London.

SVB UK имеет 3300 британских клиентов, среди которых стартапы, венчурные компании и фонды. Многие из них имеют депозиты меньше 85 тыс фунтов стерлингов, которые подпадают под действие программы финансового гарантирования. Всего банк имеет 6,7 млрд фунтов стерлингов депозитов и 5,5 млрд фунтов кредитов.

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Напоминаем:

Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.





