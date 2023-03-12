У США планують створити фонд для захисту депозитів через банкрутство Silicon Valley Bank

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Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

Про це пише Bloomberg.

Регулятори обговорюють новий спеціальний механізм у розмовах з керівниками банків, сподіваючись, що створення такої служби заспокоїть вкладників і допоможе стримати будь-яку паніку.

Цей механізм є частиною планування агентства на випадок непередбачених обставин, оскільки поширюється занепокоєння щодо ситуації в менших банків, орієнтованих на венчурний капітал та стартап-спільноти.

У п'ятницю акції First Republic Bank впали на 15%, що збільшило падіння банку до 34% за тиждень. Фірма повідомила інвесторам у своїй заяві, що її ліквідність залишається високою, а депозитна база дуже диверсифікована.

Ряд інших регіональних кредиторів також побачили падіння своїх акцій після краху SVB, що змусило їх запевнити у власній фінансовій стабільності.

Того ж дня, коли акції PacWest Bancorp впали на 38%, головний виконавчий директор Пол Тейлор заявив, що компанія є "ефективним, добре диверсифікованим" комерційним банком.

Нагадаємо:

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.