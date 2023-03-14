Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов стоимости из-за краха SVB

Акции финансового сектора во всем мире за два дня потеряли 465 млрд долл рыночной стоимости, поскольку инвесторы сократили вложения в финучреждения в странах от США до Японии после краха банка SVB.

Об этом сообщает Bloomberg.

Существуют опасения, что финансовые фирмы могут ощутить влияние беспокойства, вызванного банкротством SVB, на своих инвестициях в облигации и другие инструменты.

Совокупная рыночная стоимость компаний, входящих в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы упала примерно на $465 млрд. Региональные банки США были среди тех, кто больше всего пострадал в понедельник, поскольку региональный банковский индекс KBW упал на 7,7%, что стало самым сильным падением с июня 2020 года.

Потери выросли во вторник, когда индекс MSCI Asia Pacific Financials Index упал на 2,7% до самого низкого уровня с 29 ноября.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упал на 8,3% в Японии, южнокорейский Hana Financial Group Inc. упал на 4,7%, а австралийский ANZ Group Holdings Ltd. потерял 2,8%.

Доходность казначейских облигаций упала в понедельник на фоне ожиданий, что Федеральный резерв США воздержится от повышения ставок из-за потрясений в банковской системе.

Акции европейских банков и страховщиков также упали в понедельник. Акции Credit Suisse Group AG упали на 15% до нового рекордно низкого уровня, а стоимость страхования его облигаций от дефолта поднялась до исторического максимума на фоне беспокойства относительно более широкого заражения банковской отрасли после краха SVB.

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Напоминаем:

В понедельник один из крупнейших европейских банков, британский HSBC выкупил за 1 фунт местную "дочку" банка Silicon Valley Bank, который днями ранее потерпел крах.

Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.