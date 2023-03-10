Новости 10 марта: Auchan удваивает присутствие в РФ, тарифы на воду могут повысить

О Auchan. Французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием Мой Ашан и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.

О тарифах на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) планирует в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.

Об инфляции. Рост потребительских цен в Украине в феврале замедлился с 0,8% в январе до 0,7% и вернулся на уровень декабря.

О блокировке налоговых накладных. 40,35% активного бизнеса сталкивались с блокированием налоговых накладных из-за изменений, которые правительство внесло в постановление о системе мониторинга оценки рисков (СМКОР) в октябре 2022 года.

Об "Антонове". Бывшим руководителям ГП "Антонов" сообщили о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных Сил - по данным следствия, из-за действий экс-чиновников был уничтожен флагманский самолет "Мрия".

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Металл, удобрения и древесина. Как Украина может вытеснить токсичные товары России и Беларуси с западных рынков

Украина может заменить Россию и Беларусь на рынках ЕС и заместить товары врага и его сателлита на украинском рынке. Однако это будет непросто. (укр)