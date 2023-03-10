Регулятор рассмотрит поэтапное повышение тарифов на воду: с 1 апреля и 1 июля

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) планирует в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Сейчас прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 1 апреля и с 1 июля, с учетом указанных в обосновывающих материалах подходов, добавили в Комиссии.

"В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение соответствует требованиям действующего законодательства.

С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сначала Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) 27 декабря 2022 года утвердила повышение тарифов на водоснабжение на 10-30% в зависимости от региона на следующие полгода.

В регуляторе объясняли повышение тарифов увеличением объемов реализации, расходов на оплату труда, увеличением амортизации и подорожанием электроэнергии.

Однако уже 30 декабря 2022 года регулятор отменил решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января, а проект постановления направили на доработку.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский объяснил, что при принятии решения 27 декабря члены Нацкомиссии по-разному поняли содержание постановления и "голосовали за разные проекты решения".

"Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, которые были обнародованы на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов.

Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", - сказал во время заседания Ущаповский.

Экономическая правда