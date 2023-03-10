Auchan удваивает присутствие в России, открывая новую сеть магазинов

Французский ритейлер Auchan планирует открыть новые магазины в России под названием Мой Ашан и фактически удвоить свое присутствие на рынке РФ.

Об этом сообщает Reuters.

"Ашан Ритейл Россия" сообщил, что в новых магазинах "Мой Ашан" будут предлагать ассортимент из около 900 наименований, 90% из которых будут продукты питания под собственными брендами Auchan.

Компания назвала своей основной миссией в России обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.

Напоминаем:

С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тыс человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.

Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".

В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской дочери "Ашану" и требуют объяснений от французского офиса.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.