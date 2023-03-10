Блокировка налоговых накладных затронула более 40% активного бизнеса — бизнес-омбудсмен

40,35% активного бизнеса сталкивались с блокированием налоговых накладных из-за изменений, которые правительство внесло в постановление о системе мониторинга оценки рисков (СМКОР) в октябре 2022 года.

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Роман Ващук во время пресс-конференции 10 марта.

Так, по результатам исследования Совета бизнес-омбудсмена, в четвертом квартале 2022 года ГНС блокировала налоговые накладные 65188 бизнесам, при том, что в этот период активно работало и подавало налоговые накладные 161550 налогоплательщиков. То есть с блокировкой столкнулось более 40% бизнесов.

Массовые блокировки налоговых накладных у бизнеса появились после того, как правительство внесло изменения в постановление, регулировавшее критерии рисковости бизнеса, которые использует СМКОР для принятия решения о блокировании накладных.

По словам Ващука, соответствующее постановление правительство не прокоммуникицовало должным образом и для многих предпринимателей новые правила стали неожиданностью.

"Ситуацию усугубило еще и то, что, видимо, ненамеренно, изменения в СМКОР правительство внесло как раз в то время, как Россия начала наносить массовые ракетные удары по энергетике. То есть мало того, что бизнес испытал на себе немало проблем из-за блекаутов, так его жизнь еще и существенно усложнили изменения, связанные с администрированием НДС", — отметил Роман Ващук в комментарии ЭП.

После массовых жалоб бизнеса на работу СМКОР правительство внесло новые изменения в свое постановление в январе 2023 года. Они учли часть предложений бизнеса и несколько улучшили ситуацию с блокировками накладных. На рассмотрении Минфина находится еще один пакет изменений в правительственное постановление, однако их рассмотрение и утверждение затягивается уже в течение нескольких месяцев.

В Совете бизнес-омбудсмена отмечают, что жалобы на работу СМКОР превышают 40% всех жалоб бизнеса, которые к ним поступают, что свидетельствует о критическом значении этой проблемы для бизнес-среды. Там также призывают власти к прозрачному диалогу с бизнесом для устранения проблем, возникающих при администрировании НДС.

Ранее в интервью ЭП глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев утверждал, что внесение изменений в систему администрирования НДС позволило налоговой заблокировать около 4 млрд грн "схемного" налогового кредита. В то же время, по его словам, "сумма несопоставима с теми проблемами, которые принесло это решение бизнесу".

По расчетам Гетманцева, к октябрьским изменениям государство блокировало 0,8% всех налоговых накладных. При этом в декабре 2022 года процент блокировки вырос до 1,5% накладных.

Читайте также: Даниил Гетманцев: Если я молчу, значит, я "в теме". Или "в доле". Или "в теме" и "в доле"