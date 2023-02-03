Новости 3 февраля: потолок цен на нефтепродукты из РФ, оккупанты уничтожили "Эпицентр" в Херсоне

О санкциях. ЕС и G7 в пятницу договорились ввести ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

О Насирове. НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника - их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

О бизнесе. В Херсоне в результате обстрела россиянами города в ночь на 3 февраля полностью сгорел торговый центр "Эпицентр"

О росактивах. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Минюста и конфисковала "Демуринский горно-обогатительный комбинат" российского олигарха Михаила Шелкова в рамках примененных к нему санкций.

О миллиардерах. Состояние основателя и руководителя Meta Марка Цукерберга подскочило на 12,5 млрд долл в четверг, что стало самым большим однодневным ростом его состояния

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Крутят старую пластинку. Зачем у Кличко снова планируют снос "хрущевок"

Киевская городская власть приняла программу реконструкции старых домов. Только на их обследование предусмотрены полмиллиарда гривен. Целесообразно ли это делать во время войны?