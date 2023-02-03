Хабар на 722 мільйони: НАБУ і САП завершили розслідування проти ексголови ДФС Насірова

НАБУ і САП 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника - їх підозрюють в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

"Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у 5,5 млн дол. США за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр.

"Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-"прокладки", залучені радником експосадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу (йдеться про Ukrlandfarming Олега Бахматюка - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.

"При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

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Це, своєю чергою, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені", - додали в НАБУ.

Нагадаємо:

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Економічна правда