Суд конфіскував Демурінський ГЗК росмільярдера Шелкова: апеляцію Мін'юсту задовольнили

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту і конфіскувала "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій.

Про це повідомила у Facebook очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих.

"100% Демуріїнського гірничо-збагачувального комбінату переходять у власність держави Україна!

Вищий антикорупційний суд щойно задовольнив апеляційну скаргу Міністерство юстиції України та стягнув в дохід держави активи російського олігарха михайла шелкова, які він намагався замаскувати як власність "українського інвестора", продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за 3750 євро громадянці України.

Сьогодні ВАКС виніс остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню - 100% ДемГЗК, ТОВ "Інаестагро"; ТОВ "Тай-Мінералс"; грошові кошти понад 14 млн.грн.; нерухомість; транспорт; обладнання - в дохід держави", - написала Богатих.

У пресслужбі Апеляційної палати ВАКС підтверили, що колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Мін'юсту в повному обсязі та постановила стягнути в дохід держави такі активи:

100 % частки в статутному капіталі ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат";

майно, що належить ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат": 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн грн на рахунках банку;

100 % частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";

100 % частки в статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТАГРО".

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглаву інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова. Він є основним бенефіціарам та членом ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма".

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін’юсту щодо конфіскації "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" та інших компаній, підконтрольних російському мільярдеру Шелкову. Мін'юст подав апеляцію.

У 2021 році Шелков був включений до українського санкційного списку. Він займає 59 позицію у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова.

Економічна правда