Росіяни влучили в "Епіцентр" в Херсоні: ТЦ знищений повністю

Епіцентр К

У Херсоні внаслідок обстрілу росіянами міста в ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю на Бериславському шосе, 17, спричинив потужний артилерійський обстріл.

"У соціальних мережах Херсону вже назвали атаку окупантів цілеспрямованою, мета якої – підірвати життя в регіоні та залишити херсонців без засобів для існування", – зазначили в компанії.

Люди переконані, що таким чином ворог намагається довести до відчаю місцеве населення. Епіцентр відновив роботу після деокупації Херсону, щоб надати мешканцям міста доступ до товарів першої необхідності. Втім, внаслідок чергової терористичної атаки ворога, торговий об'єкт, розташований на Бериславському шосе, 17, було повністю знищено.

Локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання.

Співробітникам торговельного центру, що залишилися без роботи, в компанії пообіцяли надати надано необхідну підтримку.

Економічна правда