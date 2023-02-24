Новости 24 февраля: обыски в банке Гинера, первые изменения в госбюджет-2023

Об обысках в банке Гинера. Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

О бюджете. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

О FATF. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации.

О санкциях. Великобритания объявила новый пакет санкций против России, который должен закрыть возможности для экспорта всего, что Кремль использует для войны, а также против новых физических лиц - в том числе должностных лиц "Росатома" и еще двух компаний российского ВПК.

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в Брюсселе снова не смогли согласовать десятый пакет санкций против России в пятницу - день, когда ограничения уже должны были вступить в силу.

О потерях олигархов РФ. За год великой войны России против Украины 23 российских миллиардера, которые ввязали до 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.

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