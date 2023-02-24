Рада одобрила первые изменения в госбюджет-2023
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов Государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.
Об этом сообщила в Facebook народный депутат, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.
По ее словам, закон обеспечивает финансирование для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления. Также он передает Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд) в Минобновления.
Ранее сообщалось, что 445,6 млн грн планируют привлечь благодаря грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств; 1,27 млрд грн - вернуть из Фонда соцстрахования; остальные 3,84 млрд грн - дополнительные внешние заимствования.
Пидласа добавила, что ко второму чтению добавили несколько изменений.
"Предусмотрели возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций - до 20 млрд грн в этом году (к примеру, средняя стоимость судов, которые заходили в Одесские порты в рамках "зерновой сделки" - 13 млн долларов). Источником выплат Кабмину разрешается использовать Дорожный фонд.
Добавили еще один источник наполнения Фонда ликвидации - продажа активов российских олигархов по закону "О санкциях", - написала она.
Также, по ее словам, сделали взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн). "Они возвращают деньги, которые были выделены в ковид на возвратной основе для Фонда соцстраха (ныне присоединен к ПФУ), и мы их сразу распределяем на пенсии. Разблокирует эти средства для выплаты пенсий", - заявила глава бюджетного комитета.
При этом новые направления использования Фонда ликвидации: строительство жилья для тех, кто потерял жилье, и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.
Также, по ее словам, зал поддержал правку нардепа Ярослава Железняка о том, что в исключительных случаях средства Фонда ликвидации могут использовать на нужды обороны.
Напомним:
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8399 об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн.
Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил законопроект об изменениях в госбюджете 2023 года.
Экономическая правда