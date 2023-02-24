ГБР провело обыски у членов правления и набсовета Pinbank Гинера
Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным владельцем АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank).
"Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения", - говорится в сообщении.
Кроме этого, ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов РФ федерации к совершению преступлений на территории Украины.
"В частности, и через прямой или опосредованный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", - добавили в ГБР.
Напомним:
Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых являются депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.
В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО "ВС Групп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.
Решением СНБО от 19 октября 2022 года, среди прочего, применены санкции к Гинеру сроком на 10 лет.
Экономическая правда