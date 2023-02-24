ГБР провело обыски у членов правления и набсовета Pinbank Гинера

Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве не называют банк, но, по данным НБУ, Гинер является бенефициарным владельцем АО "Первый инвестиционный банк" (Pinbank).

"Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов РФ федерации к совершению преступлений на территории Украины.

"В частности, и через прямой или опосредованный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.