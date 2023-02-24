За год войны самые богатые россияне потеряли $67 миллиардов состояния - Bloomberg

За год великой войны России против Украины 23 российских миллиардера, которые ввязали до 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в топ-500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.

Падение состояния на 20% более чем в четыре раза превышает потерю состояния, чем у остальных миллиардеров, входящих в список Bloomberg Billionaires Index.

Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России в Украину его состояние сократилось на 6,7 млрд дол. С оценкой в 19,8 млрд долл. он все еще остается четвертым самым богатым человеком в РФ.

Второй по величине падения – другой металлургический магнат Владимир Лисин. Председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за прошлый год потерял 5,8 млрд долл., сократив состояние до 20,5 млрд дол.

Андрей Гурьев с начала войны заработал 2,1 млрд долл. благодаря прыжку курса акций ПАО "ФосАгро", одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе.