Новости 23 февраля: "Ашан" в списке спонсоров войны, санкции против финансовых учреждений РФ
Об "Ашане". Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.
О санкциях. Верховная Рада одобрила введение экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ.
О российкой нефти. Миллионы баррелей российской сырой нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких километрах от побережья Греции, которая является одним из ряда обходных путей, которые используют трейдеры, чтобы обойти санкции ЕС против России.
О бедности. Вторжение России в Украину привело к тому, что еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности, однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны.
Об обмене ламп. С 25 февраля украинцы в селах смогут воспользоваться услугой по обмену старых ламп накаливания на новые LED-лампы.
Эксклюзивы ЭП
30 тысяч получат не все. Как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля
Какова структура выплат военным, почему государство сократило часть зарплат, что именно изменилось и как это повлияет на пенсии нынешних и бывших военных. (укр)
Не наступили на грабли. Почему провал закона Офиса Зеленского о назначении земли – это хорошо
Рада провалила земельный законопроект, разработанный Офисом президента. Документ значительно упростил бы жизнь застройщикам и убрал бы риски для инвесторов, но он содержал также и немалые риски.(укр)