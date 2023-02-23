Новости 23 февраля: "Ашан" в списке спонсоров войны, санкции против финансовых учреждений РФ

Об "Ашане". Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

О санкциях. Верховная Рада одобрила введение экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ.

О российкой нефти. Миллионы баррелей российской сырой нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких километрах от побережья Греции, которая является одним из ряда обходных путей, которые используют трейдеры, чтобы обойти санкции ЕС против России.

О бедности. Вторжение России в Украину привело к тому, что еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности, однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны.

Об обмене ламп. С 25 февраля украинцы в селах смогут воспользоваться услугой по обмену старых ламп накаливания на новые LED-лампы.

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30 тысяч получат не все. Как изменились зарплаты и пенсии для военных с 1 февраля