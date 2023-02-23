Рада утвердила санкции против всех финансовых учреждений России
Верховная Рада одобрила введение экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
По его словам, постановление об утверждении указа президента Владимира Зеленского поддержали 325 нардепов.
Речь идет о специальных секторальных экономических санкциях сроком на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ, в том числе:
- центрального банка России;
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний;
- инвестфондов;
- других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в России.
Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и осуществления инвестиций в пользу финучреждений РФ.
Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу государства Украины.
Также санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, приостановление обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями РФ.
Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и ее участников. А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.
Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к нарушению и избежанию введенных ограничений.
Санкции вводятся сроком на 50 лет.
Напомним:
В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России.
Экономическая правда