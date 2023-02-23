Рада утвердила санкции против всех финансовых учреждений России

Верховная Рада одобрила введение экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, постановление об утверждении указа президента Владимира Зеленского поддержали 325 нардепов.

Речь идет о специальных секторальных экономических санкциях сроком на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ, в том числе:

центрального банка России;

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний;

инвестфондов;

других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в России.

Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и осуществления инвестиций в пользу финучреждений РФ.

Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Также санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, приостановление обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями РФ.