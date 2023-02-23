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Рада утвердила санкции против всех финансовых учреждений России

Четверг, 23 февраля 2023, 15:12 - Алексей Павлыш

Верховная Рада одобрила введение экономических санкций против всех финансовых учреждений РФ.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, постановление об утверждении указа президента Владимира Зеленского поддержали 325 нардепов.

Речь идет о специальных секторальных экономических санкциях сроком на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным и находящимся в РФ, в том числе:

  • центрального банка России;
  • небанковских кредитных организаций;
  • операторов платежных систем;
  • профессиональных участников фондового рынка;
  • страховых компаний;
  • инвестфондов;
  • других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в России.

Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрет заключения сделок и осуществления инвестиций в пользу финучреждений РФ.

Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Также санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, приостановление обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями РФ.

Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и ее участников. А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к нарушению и избежанию введенных ограничений.

Санкции вводятся сроком на 50 лет.

Напомним:

В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России. 

Экономическая правда

Рада санкции финансы банки Россия
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