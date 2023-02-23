Российскую нефть перегружают для продажи в обход санкций у побережья Греции - Bloomberg

Миллионы баррелей российской сырой нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких километрах от побережья Греции, которая является одним из ряда обходных путей, которые используют трейдеры, чтобы преодолеть санкции ЕС против России.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по меньшей мере 23 млн баррелей российской сырой нефти и дополнительных объемов нефтепродуктов было перекачано с одного танкера на другой в заливе Лаконикос с начала этого года.

Греческие власти утверждают, что ее возможности для вмешательства ограничены, поскольку переправка нефти происходит за пределами шестимильной границы территориальных вод страны.

Агентство пишет, что трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить поступление российской нефти, и события вблизи Греции – лишь последний пример.

Подобная деятельность наблюдалась вблизи Сеуты, испанского анклава на севере Африки. Огромный теневой флот танкеров также возник, чтобы помочь стране преодолеть санкции.

Для безопасного перемещения груза на море, передачи с судна на судно или STS требуется несколько ключевых услуг. Фирмам Европейского Союза разрешено предоставлять эти услуги, только если груз на борту приобретен по цене, установленной G7 или ниже.