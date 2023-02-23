Российскую нефть перегружают для продажи в обход санкций у побережья Греции - Bloomberg
Миллионы баррелей российской сырой нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких километрах от побережья Греции, которая является одним из ряда обходных путей, которые используют трейдеры, чтобы преодолеть санкции ЕС против России.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, по меньшей мере 23 млн баррелей российской сырой нефти и дополнительных объемов нефтепродуктов было перекачано с одного танкера на другой в заливе Лаконикос с начала этого года.
Греческие власти утверждают, что ее возможности для вмешательства ограничены, поскольку переправка нефти происходит за пределами шестимильной границы территориальных вод страны.
Агентство пишет, что трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить поступление российской нефти, и события вблизи Греции – лишь последний пример.
Подобная деятельность наблюдалась вблизи Сеуты, испанского анклава на севере Африки. Огромный теневой флот танкеров также возник, чтобы помочь стране преодолеть санкции.
Для безопасного перемещения груза на море, передачи с судна на судно или STS требуется несколько ключевых услуг. Фирмам Европейского Союза разрешено предоставлять эти услуги, только если груз на борту приобретен по цене, установленной G7 или ниже.
После замены грузов танкеры-приемники переправляют нефть на тысячи миль покупателям в Азии.
Многие задействованные суда стары, и их страховой статус неясен. Средний возраст танкеров, перевозящих нефть из Греции, составляет 18 лет.
Трансферы с судна на судно по своей сути не рискованны, но они включают два судна, плавающих в море, перекачивая потенциально загрязняющий груз с одного на другое.
Согласно правилам ЕС, компании должны проводить надлежащую проверку, а также проверять и собирать сертификаты, подтверждающие, что нефтяные грузы закупаются по ограничению цены. Власти также должны проводить проверки и контроль компаний.
Тем не менее, наказание за невыполнение требований является легким, создавая ограниченный сдерживающий стимул для владельцев и компаний не помогать перевозить российские грузы.
Экономическая правда