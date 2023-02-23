Обменивать лампы накаливания на LED в селах начнут с 25 февраля

С 25 февраля украинцы в селах смогут воспользоваться услугой по обмену старых ламп накаливания на новые LED-лампы.

Об этом сообщает Минцифры.

До этого услуга была доступна во всех городах и поселках городского типа Украины, кроме временно оккупированных территорий. За все время украинцы подали заявления об обмене более 3,5 млн ламп через "Дію".

Обмен осуществляется по совместной программе правительства Украины и ЕС.

Подать заявление можно в "Дії", а получить лампы - в отделении Укрпочты. Отмечается, что украинцы уже обменяли миллионы ламп.

"В частности воспользоваться услугой смогут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Всего по отделениям Укрпочты в селах распределят 6,6 млн LED-ламп", - говорится в сообщении.

Подать заявление через Дію смогут жители сел, в которых работают автоматизированные отделения Укрпочты. В других населенных пунктах получить энергосберегающие лампы можно будет без предварительного заказа в приложении.