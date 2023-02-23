Развязанная Россией война отбросила Украину на 15 лет в вопросе преодоления бедности

Вторжение России в Украину привело к тому, что еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности, однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны.

Об этом заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Страна отвергнута на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. В то же время удивительная устойчивость, которую продемонстрировала Украина и украинцы, в значительной степени объясняется сложными и успешными реформами в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые власть внедрила в последние годы перед войной", – сказал он.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что такое внимание к реформам, а также укрепление потенциала и прозрачности управления будут иметь важное значение для перехода к послевоенному восстановлению.

"Во время последних реформ, как до, так и во время войны, Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения", – отметил Банерджи.

По его словам, пример такой способности — поддержка важнейшей социальной помощи и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну, которая сократила бюджетные возможности правительства.

Ключом к достижению инклюзивного послевоенного роста ради блага всех украинцев и будет поддержка этого баланса путем дальнейшей реализации возможностей, предлагаемых более конкурентоспособной рыночной экономикой, при одновременном расширении охвата и адресности систем социальной помощи.