Программа на $15 миллиардов: G7 готова поддержать Украину для получения средств от МВФ - СМИ

Страны "Большой семерки" планируют предложить определяющую поддержку Украине для получения доступа к финансированию Международного валютного фонда до конца марта в рамках программы, стоимость которой ожидается на уровне более 15 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Представители МВФ уже начали переговоры с США, сообщили источники агентства. Так, министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала программу кредитования с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в последние дни, а команды Минфина и МВФ находятся в ежедневном контакте.

Сейчас МВФ и Украина работают над многолетним пакетом помощи на сумму до 16 млрд долл, который поможет покрыть финансовые потребности воюющего государства и станет катализатором для дополнительного международного финансирования.

Ожидается, что на этой неделе правительства стран G7 - США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии - официально поручат своим чиновникам активизировать взаимодействие с МВФ и Украиной для реализации амбициозной программы, говорят собеседники. Одобрение со стороны G7 является одним из нескольких условий МВФ для завершения сделки.

Другим условием программы является обеспечение стабильности долга Украины со стороны ее основных доноров и кредиторов.

План также потребует изменения правил кредитования МВФ, который обычно не предоставляет полноценных кредитных программ странам, находящимся в военном конфликте.