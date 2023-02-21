Новости 21 февраля: сквозные вагоны в метро и украинизация железной дороги

О метро. Город Киев и столичное метро планируют в конце февраля приобрести 50 сквозных вагонов, чего хватит на 10 поездов

О железной дороге. АО "Укрзализныця" начинает программу "Железная украинизация", цель которой заключается в избавлении имперских и российских названий, обозначений и изображений на любых объектах железнодорожного транспорта

О наемниках. Подсанкционный основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин получил более 250 млн долларов дохода за последние четыре года от добычи нефти, газа, алмазов и золота в таких странах как Судан, Сирия и другие

О приватизации. Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

О свете. Операторы систем распределения сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии в Одессе, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях

Эксклюзивы ЭП

Искусственный эффект. Как правильно использовать ChatGPT украинцам

"Умный" чат от стартапа OpenAI, который работает на базе искусственного интеллекта, теперь доступен в Украине. Что он может и как им пользоваться?