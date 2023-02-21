Укрзалізниця оголосила про старт "Залізної українізації": деталі

АТ "Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", мета якої полягає в позбавленні імперських та російських назв, позначок та зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Настав час нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на смітник історії все, що зв’язує нас та заважає розвиватися. Настав час повністю українізувати залізницю", — зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін..

УЗ розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці ще влітку 2022 року.

Зокрема, було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти, опрацьовано величезну кількість інформації про об’єкти, які потребують українізації.

"На основі цих даних ми склали комплексну програму українізації, яка не просто змінює назви та знімає радянські символи чи російські назви, а фундаментально змінює українську залізницю", — додав Камишін

Комплексна програма розрахована на три роки - з 2023 по 2025 рр. За цей час в декілька етапів планується українізувати все, що досі повʼязувало українську залізничну галузь з країною-агресором: назви регіональних філій, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" отримає 25 мільйонів доларів гранту від Світового банку та направить їх на на купівлю та будівництво фітингових (контейнерних) платформ.