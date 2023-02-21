У київському метро з’являться наскрізні вагони: коли

Місто Київ та столичне метро планують наприкінці лютого придбати 50 наскрізних вагонів, чого вистачить на 10 поїздів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Наразі, пояснює він, місто та Київський метрополітен проводять процедуру закупки вагонів коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Тепер має розпочатися другий етап процедури, і наприкінці лютого відбудеться аукціон.

"Згідно з нашими технічними умовами, ми плануємо закупити саме наскрізні вагони. У світі вже мало хто використовує окремі вагони, а наскрізні більш просторі та можуть вмістити більше пасажирів. Ми плануємо отримати 50 наскрізних вагонів – відповідно буде 10 поїздів", – зазначив Брагінський.

Він зауважив, що метрополітен також готує тендерну документацію на придбання нових вагонів в рамках проєкту "Київський міський електротранспорт", в рамках якого планує отримати ще 50 наскрізних вагонів.

"Після того, як буде обраний переможець аукціону, ми плануємо отримати цю техніку вже через рік, тобто в 2024 році", – уточнив Брагінський.

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