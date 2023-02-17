Auchan Украина "шокирован" расследованием о помощи армии РФ: требует объяснений от французского офиса
В Auchan Украина заявили, что шокированы расследованием журналистов о помощи оккупационным войскам со стороны российской дочки "Ашана" и требуют объяснений от французского офиса.
Об этом говорится в заявлении Auchan Украина в Facebook.
"Auchan Украина требует объяснений от французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны-агрессора.
Мы срочно обратились в офис во Франции. Они эту информацию опровергают. Мы ожидаем официальной коммуникации", - говорится в позиции Auchan Украина.
Напомним:
С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогала военкоматам набирать мобилизованных, говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.
Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тыс человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.
Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".
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Экономическая правда