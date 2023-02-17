"Ашан" поставлял товары российским военным под видом "гумпомощи" - расследование
С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставлял товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогал военкоматам набирать мобилизованных.
Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.
Поставки состояли как из товаров с "ашановских" складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов "Ашан" в разных регионах страны-агрессора.
В расследовании упоминается письмо, которое было отправлено сотрудникам магазинов в Санкт-Петербурге: "Коллеги, прошу собрать цессию для гуманитарной помощи (по списку во вложении) и сегодня ночью отправить на магазин Северный, дайте знать, когда паллеты будут собраны".
Товары в упомянутом вложении не похожи на "гуманитарную помощь": носки для мужчин 40-го размера обуви, есть сигареты (которые никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Количество товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона.
Далее эту "гумпомощь" оформляют как закупку со стороны десяти юрлиц. Эти компании связаны между собой: все они обслуживают петербургский "Пассажиравтотранс", который, в свою очередь, относится к городскому Комитету по транспорту. Некоторые из этих юрлиц на запрос журналистов не стали скрывать, что товары направляются российским военным.
Кроме того, "Ашан" задействовал в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Об этом свидетельствует то, что поставки согласовывались с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории торговых центров, принадлежащих "Ашану". Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".
Судя по всему, не только "Ашан", но и "Леруа Мерлен", который принадлежит к тому же холдингу, занимался поставками товаров на оккупированные российскими войсками украинские территории. Например, на опубликованном в декабре видео из Мариуполя можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые паллеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен".
Также "Ашан" помогал властям РФ бороться с уклонистами от призыва: компания собирала и передавала в военкоматы данные о своих сотрудниках и после объявления мобилизации помогал военкоматам выполнять норму: на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.
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Напоминаем:
Сеть супермаркетов "Ашан" входит в десятку крупнейших иностранных компаний России. В России французская сеть "Ашан" управляет 241 магазином, где работают около 30 тыс человек. Рынок страны-агрессора генерирует для материнской Auchan Holding 11% доходов.
Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, поскольку "действует в интересах гражданского населения".