"Ашан" поставлял товары российским военным под видом "гумпомощи" - расследование

С начала полномасштабного вторжения российская "дочка" французского "Ашана" поставлял товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским, а также помогал военкоматам набирать мобилизованных.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Поставки состояли как из товаров с "ашановских" складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов "Ашан" в разных регионах страны-агрессора.

В расследовании упоминается письмо, которое было отправлено сотрудникам магазинов в Санкт-Петербурге: "Коллеги, прошу собрать цессию для гуманитарной помощи (по списку во вложении) и сегодня ночью отправить на магазин Северный, дайте знать, когда паллеты будут собраны".

Товары в упомянутом вложении не похожи на "гуманитарную помощь": носки для мужчин 40-го размера обуви, есть сигареты (которые никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Количество товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона.

Далее эту "гумпомощь" оформляют как закупку со стороны десяти юрлиц. Эти компании связаны между собой: все они обслуживают петербургский "Пассажиравтотранс", который, в свою очередь, относится к городскому Комитету по транспорту. Некоторые из этих юрлиц на запрос журналистов не стали скрывать, что товары направляются российским военным.

Кроме того, "Ашан" задействовал в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Об этом свидетельствует то, что поставки согласовывались с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории торговых центров, принадлежащих "Ашану". Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов "Ашан" располагались пункты сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".