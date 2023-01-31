Дело Коболева: ВАКС признал подозрение бывшему главе "Нафтогаза" необоснованным

Судья Высшего антикоррупционного суда признал подозрение бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву по поводу неправомерности получения премии в НАК необоснованной.

Об этом сообщил адвокат Алексей Носов в Facebook.

В соответствии с постановлением об отказе в избрании меры пресечения суд не установил никаких рисков препятствования уголовному производству – все перечисленные прокурором риски нивелируются добровольным возвращением Коболева в Украину.

Также суд установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.

Кроме этого, за 5 лет следствия по делу члены наблюдательного совета, в том числе его председатель допрошены не были.

Также судья отверг утверждение прокурора, что большинство членов Наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства и признали противоречащим идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитируют роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.

Кроме этого, ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами на действия Коболева в НАК не распространялись.

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"Это постановление регулирует ограничения по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий Председателю правления относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета, нарушения требований постановления не было", – пояснил правозащитник.

Относительно установления размера премии судья установил, что это является исключительной компетенцией Наблюдательного совета.

"Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, которые предоставляли ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения", - добавил Носов.

Прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение ВАКС. Ее будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, которая должна принять окончательное решение по вопросу избрания меры пресечения.

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Напоминаем:

В четверг, 19 января, НАБУ и САП сообщили о подозрении эксглаве "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву - его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против "Газпрома". Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину и "собирается доказывать свою правоту".

Следствие считает, что Коболев в мае 2018 года незаконно получил 261 млн грн (в то время – 10 млн долл.) премии за победу в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома". Такая сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат в размере 37,48 млн. грн., а за победу в арбитраже Коболев уже получил премию в 2017 году в размере 12,49 млн. грн.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил снова выплатить премии топменеджменту за выигрыш второй части противостояния с "Газпромом" по так называемому "транзитному" контракту. В том же году была выплачена первая часть этих премий на сумму $20,7 млн. Коболев получил 261 млн грн – около $9,5 млн на тот момент.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без удовлетворения ходатайство о применении меры пресечения в отношении эксглавы "Нафтогаза" Андрея Коболева в виде содержания под стражей.