В прошлом году в Prozorro провели 2,8 миллиона закупок почти на полмиллиарда
В 2022 году в системе публичных закупок Prozorro было проведено 2,8 миллиона контрактов на 484 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Число конкурентных закупок в прошлом году составило около 160 тысяч, а сумма заключенных сделок составила 198 млн. грн.
Всего аукционы производили около 30 тысяч заказчиков, из них 16 тысяч объявляли конкурсные закупки.
Общее количество участников торгов составило около 181 тысяч, а в конкурсных торгах участвовали 33 тысяч участников.
В первую пятерку по видам закупок вошли:
- продукты питания – 25 тыс;
- строительные работы – 23 тыс;
- медицинское оборудование – 20 тыс;
- нефтепродукты – 15 тыс;
- сельскохозяйственная продукция – 8 тыс.
"После падения конкурентных процедур до 28% в начале широкомасштабного вторжения в период с 24 февраля по 27 июня, уже в конце 2022 года мы вышли на уровень конкурентных процедур в системе – 44%", – рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Несмотря на войну, Prozorro продолжает развиваться. В частности, система адаптируется для работы с иностранными партнерами и уже стартовала интеграция с Реестром коррупционных правонарушений, что значительно упростит работу участникам торгов.
Напоминаем:
Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro – решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.
Электронные торги на системе "Прозорро.Продажи" будут продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение правительства по приостановке электронных аукционов в системе "Прозорро".
Министерство экономики ожидает, что временная отмена торгов в системе "Прозорро" простимулирует участников торгов активнее подавать свои предложения, а также увеличит экономию государственных средств, учитывая представление участниками минимальных ценовых предложений.
Министерство экономики предполагает, что возможно весной можно будет полностью вернуть аукционы на Prozorro.