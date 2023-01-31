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В прошлом году в Prozorro провели 2,8 миллиона закупок почти на полмиллиарда

Вторник, 31 января 2023, 12:58 - Анастасия Жарикова

В 2022 году в системе публичных закупок Prozorro было проведено 2,8 миллиона контрактов на 484 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Число конкурентных закупок в прошлом году составило около 160 тысяч, а сумма заключенных сделок составила 198 млн. грн.

Всего аукционы производили около 30 тысяч заказчиков, из них 16 тысяч объявляли конкурсные закупки.

Общее количество участников торгов составило около 181 тысяч, а в конкурсных торгах участвовали 33 тысяч участников.

В первую пятерку по видам закупок вошли:

  • продукты питания – 25 тыс;
  • строительные работы – 23 тыс;
  • медицинское оборудование – 20 тыс;
  • нефтепродукты – 15 тыс;
  • сельскохозяйственная продукция – 8 тыс.

"После падения конкурентных процедур до 28% в начале широкомасштабного вторжения в период с 24 февраля по 27 июня, уже в конце 2022 года мы вышли на уровень конкурентных процедур в системе – 44%", – рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

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Несмотря на войну, Prozorro продолжает развиваться. В частности, система адаптируется для работы с иностранными партнерами и уже стартовала интеграция с Реестром коррупционных правонарушений, что значительно упростит работу участникам торгов.

Напоминаем:

Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro – решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.

Электронные торги на системе "Прозорро.Продажи" будут продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение правительства по приостановке электронных аукционов в системе "Прозорро".

Министерство экономики ожидает, что временная отмена торгов в системе "Прозорро" простимулирует участников торгов активнее подавать свои предложения, а также увеличит экономию государственных средств, учитывая представление участниками минимальных ценовых предложений.

Министерство экономики предполагает, что возможно весной можно будет полностью вернуть аукционы на Prozorro.

Prozorro аукцион Минэкономики
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