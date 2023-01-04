Скасування електронних торгів у Prozorro не стосується роботи Prozorro.Продажі

Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".

Про це повідомив директор держпідприємства "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев у Facebook.

"Увага! "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" – це різні системи. Всі наші аукціони з оренди, приватизації, банкрутства, ліцензій надрокористування, реалізації майна банків-банкрутів, оренди/продажу землі чи будь-які інші на платформі "Прозорро.Продажі" проходять без змін. Зберігаємо спокій і робимо ставки", - написав він.

Соболев наголосив, що хоча закупівлі в системах регулює один закон, вони відрізняються процедурами і типами аукціонів, нормативною базою. Крім цього, у систем різні учасники, які по-різному готуються до аукціонів.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.