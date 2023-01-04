Всі розділи
Укр / Рус

Скасування електронних торгів у Prozorro не стосується роботи Prozorro.Продажі

Середа, 4 січня 2023, 12:22 - Анастасія Жарикова

Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".

Про це повідомив директор держпідприємства "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев у Facebook.

"Увага! "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" – це різні системи. Всі наші аукціони з оренди, приватизації, банкрутства, ліцензій надрокористування, реалізації майна банків-банкрутів, оренди/продажу землі чи будь-які інші на платформі "Прозорро.Продажі" проходять без змін. Зберігаємо спокій і робимо ставки", - написав він.

Соболев наголосив, що хоча закупівлі в системах регулює один закон, вони відрізняються процедурами і типами аукціонів, нормативною базою. Крім цього, у систем різні учасники, які по-різному готуються до аукціонів.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

Prozorro аукціон
Матеріали за темою
В системі Prozorro з початку війни провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів 30 грудня 2022, 09:55
Світовий банк рекомендує систему Prozorro для тендерів на проєкти відбудови України 14 грудня 2022, 17:49
Скільки насправді економить Prozorro 18 листопада 2022, 17:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті