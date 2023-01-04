У Мінекономіки пояснили, чому скасували відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro і що це дасть

Міністерство економіки очікує, що тимчасове скасування торгів в системі "Прозорро" простимулює учасників торгів активніше подавати свої пропозиції, а також збільшить економію державних коштів, враховуючи подання учасниками мінімальних цінових пропозицій.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун під час пресбрифінгу.

За її словами, у жовтні після введення в дію постанови №1178, яка суттєво спростила і пришвидшила процедуру відкритих торгівта мала на меті максимально повернути закупівлі в "Прозорро" та забезпечити конкуренцію для бізнесу, кількість учасників в торгах навпаки зменшилась.

"Ми бачимо в середньому, починаючи з жовтня, у нас приблизно 60% торгів відбувались з одним учасником. Цей тренд, коли на тендер виходить лише один учасник зростав і вже на кінець грудня ми мали 88% торгів з одним учасником.

Тобто ці торги - вже без аукціону. І ми бачимо що конкуренція в системі зменшується, кількість учасників зменшується", – зазначила Бігун.

Мінекономіки

Для того щоб змінити цю ситуацію і дати бізнесу впевненість, що правила гри будуть рівними, і попри можливий блекаут у постачальника є можливість прийняти участь в тендері, було прийнято рішення про тимчасове скасування аукціонів.

У постанові зазначається, що аукціони скасовуються на 6 місяців, однак заступниця голови Мінекономіки запевнила, якщо ситуація стабілізується і буде зрозуміло, що загрози блекаутів такої вже немає, то у відомстві, напевно, будуть готові повернутися до аукціонів раніше.

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Крім цього, в Мінекономіки очікують, що впроваджені зміни однозначно вплинуть на стратегію поведінки учасників торгів.

Бігун пояснила, що раніше учасники, які приймали участь в торгах, розуміли, що після подачі пропозиції є ще етап аукціонів, на яких можна буде зменшувати ціну. Тому учасники закладали в цю ціну певну маржу, за рахунок якої вони могли в аукціоні зменшувати ціну.

"З одного боку бізнес логічно хоче заробити більше – отримати максимальний прибуток, з іншого боку він розуміє, що треба мати можливість виграти і тому прибуток намагалися максимізувати", – додала вона.

Зараз же, для перемоги в тендері необхідно одразу подати мінімальну ціну, за яку учасник буде готовий підписати контракт.

"Ми очікуємо, що економічні наслідки будуть позитивними. Тому що, як я вже казала 88% торгів у грудні проводились без аукціону з одним учасником. Але ці учасники скоріше за все цю маржу за рахунок якої планували понижувати ціну, закладали.

Ми сподіваємось, що зміна умов простимулює учасників переглянути свої підходи і не закладати додаткові прибутки, а одразу заходити з тою мінімальною ціною, за яку вони готові підписувати контракт. А значить економія в системі збільшиться", – резюмувала Бігун.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".

Варто зазначити, що обидві системи, що є схожими за принципами, створені для різних завдань. Як пояснюється на сайті ProZorro.Продажі, цю систему розробили для прозорості в усьому, що держава продає. А систему електронних закупівель ProZorro - для прозорості в усьому, що держава купує.

Економічна правда