Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на постанову №1495 від 30 грудня.

Аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану і та протягом 90 днів з моменту його припинення.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції", – пояснила віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, в умовах відключення електроенергії, не всі учасники мали рівну можливість торгуватися в аукціоні, а це є ключовим принципом публічних закупівель. "Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", – додала вона.

Також постановою №1495 була скасована локалізація при закупівлях на потреби Збройних Сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі тощо можна купувати на потреби ЗСУ без вимог локалізації.

Свириденко зауважила, що міністерство проведе аналіз наслідків скасування аукціонів на різні категорії закупівель, за результатами якого можуть бути запроваджені постійні зміни до процесу публічних закупівель. Зокрема, щодо обов’язковості аукціонів для складних предметів закупівлі, наприклад, будівництва.

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"На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель", – резюмує Свириденко.