У Мінекономіки допускають повернення аукціонів на Prozorro навесні

Міністерство економіки припускає, що, можливо, навесні можна буде повністю повернути аукціони на Prozorro.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"У постанові Кабміну закладено термін 6 місяців. Саме цей період, за словами міністра енергетики, знадобиться для повного відновлення енергосистеми за умови відсутності ворожих влучань в об'єкти енергоінфраструктури. Однак, я дуже сподіваюся, що до аукціонів ми повернемося раніше", - зазначила Бігун.

За її словами, наразі розглядаються кілька варіантів, залежно від того, наскільки ефективно себе покажуть закупівлі без трираундового аукціону, як буде змінюватися ситуація з енергетикою в країні і наскільки адаптується бізнес.

Вона припустила, що, можливо, ситуація стабілізується вже навесні, і можна буде повністю повернути аукціони. Інший варіант - запровадити опціональні аукціони.

"Зараз у Prozorro триває розробка (процедури - ред.) для Світового банку, аби закупівлі World Bank для відбудови країни можна було здійснювати через Prozorro. Однією з вимог Світового банку є запровадження опціональних аукціонів, оскільки було чимало дискусій, чи потрібні аукціони для складних предметів закупівель.

Ми розраховуємо, що за місяць-два таку процедуру для Світового банку ми запровадимо в Prozorro, і цей функціонал ми могли б перенести на всі закупівлі в системі - замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон", - додали в Мінекономіки.

Крім того, розглядають варіант зробити аукціони обов’язковими для дороговартісних закупівель, додала Бігун.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів тимчасово, до кінця дії воєнного стану, скасував аукціони у системі Prozorro – рішення зумовлене відсутністю доступу всіх учасників торгів до системи через обстріли енергосистеми.

Електронні торги на системі "Прозорро.Продажі" триватимуть у звичному режимі, попри рішення уряду щодо призупинення електронних аукціонів у системі "Прозорро".

Варто зазначити, що обидві системи, що є схожими за принципами, створені для різних завдань. Як пояснюється на сайті ProZorro.Продажі, цю систему розробили для прозорості в усьому, що держава продає. А систему електронних закупівель ProZorro - для прозорості в усьому, що держава купує.

Міністерство економіки очікує, що тимчасове скасування торгів в системі "Прозорро" простимулює учасників торгів активніше подавати свої пропозиції, а також збільшить економію державних коштів, враховуючи подання учасниками мінімальних цінових пропозицій.

Економічна правда