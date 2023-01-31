Несоблюдение графиков: регулятор оштрафовал еще три облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг наложила 2 штрафа по 170 тысяч гривен на ДТЭК Киевские региональные электросети за задержку информации во время двух проверок регулятором отключения электроэнергии потребителям также штрафы получили "Закарпатьеоблэнерго" и "Львовоблэнерго".

Соответствующее решение комиссия приняла в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Проверки оператора систем распределения производились по жалобам потребителей, указывающих на несоблюдение графиков отключений и ненадлежащее информирование потребителей о времени таких отключений.

Из 1908 жалоб потребителей, поступивших НКРЭКУ в январе, 734 жалобы касаются именно "ДТЭК Киевские региональные электросети" и касаются преимущественно ненадлежащего информирования клиентов об отключении.

В Комиссии отметили, что предусмотренный штраф за отказ в проведении проверки составляет 1,7 млн грн, но, учитывая военное состояние, комиссия остановилась на минимально возможном в этом случае штрафе в 170 тыс. грн.

Также два административных взыскания по 1,7 тыс. грн были наложены на руководителя соответствующего департамента компании за несодействие НКРЭКУ.

Также на этом заседании штрафы по 85 тыс. грн были наложены на "Львовоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго". Технические директора этих операторов получили по 1,7 тыс. грн. админвзыскания.

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Регулятор пояснил, что на сайте "Львовоблэнерго" не актуализировалась каждые 30 мин подробная информация о начале и завершении перерывов в электроснабжении с указанием населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и т.п. А "Закарпатьеоблэнерго" не соблюдало размещенные в сети графики почасовых отключений, поэтому не обеспечивалось равномерное распределение электроэнергии между потребителями.

Напоминаем:

Начиная с ноября 2022 года, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение электроэнергии.

Нацкомиссия по регулированию энергорынка и комуслуг (НКРЭКУ) по результатам внеплановой выездной проверки оштрафовала "Тернопольоблэнерго" за нарушение графиков отключений электроснабжения потребителям.

НКРЭКУ 17 января решила наложить штрафы на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям.

Кроме того, на руководителей этих предприятий впервые в практике Регулятора было наложено административное взыскание в виде штрафа, добавили в регуляторе.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "ДТЭК Одесские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за несправедливые отключения света.

В ДТЭК заявили, что "делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями" и не согласны с решением НКРЭКУ, поэтому компания обжалует его в суде.