Регулятор оштрафував ще 2 обленерго за несправедливі відключення світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за несправедливі відключення світла.

Такі рішення Комісія ухвалила на засіданні 24 січня.

На обидві компанії наклали штрафи "щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії".

Нагадаємо:

Починаючи з листопада 2022 року, Нацкомісія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) розглянула понад 2,5 тисяч звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення електроенергії.

НКРЕКП 17 січня вирішила накласти штрафи на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Крім того, на керівників згаданих підприємств вперше у практиці Регулятора було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу, додали в регуляторі.

Економічна правда