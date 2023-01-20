Несправедливе відключення світла: регулятор вже отримав 2500 скарг, ще сімом обленерго загрожує штраф

Починаючи з листопада 2022 року, Нацкоміія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) розглянула понад 2,5 тисяч звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення електроенергії.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

У Нацкоміії заявили, що розгляд звернень споживачів щодо нерівномірного відключення від електропостачання - серед пріоритетів НКРЕКП

"Починаючи з листопада минулого року, регулятор розглянув понад 2,5 тисяч таких звернень та скарг споживачів з усіх регіонів країни, де застосовуються графіки відключень від електропостачання.

Комісія приділяє окрему увагу роботі з ОСР щодо дотримання ними принципів соціальної справедливості та недискримінації при складанні графіків відключень від електропостачання. Зокрема, НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням ОСР законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, в тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок", - йдеться у повідомленні.

НКРЕКП нагадала, що 17 січня вирішила накласти штрафи на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Крім того, на керівників згаданих підприємств вперше у практиці Регулятора було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу, додали в регуляторі.

На черговому засіданні НКРЕКП, яке планується на 24 січня 2023 року, розглянуть результати перевірок наступних семи операторів систем розподілу та винесені рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їх керівників.

Економічна правда