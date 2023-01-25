Регулятор оштрафував ще одне обленерго за порушення графіків відключення світла

Нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг (НКРЕКП) за результатами позапланової виїзної перевірки оштрафувала "Тернопільобленерго" за порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

Відповідне рішення Комісія ухвалила 25 січня.

"Тернопільобленерго" оштрафували на 85 тис грн. Так, обленерго не забезпечувало рівномірний розподіл обсягів електроенергії між споживачами, а також неправильно інформувало споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через вебсайт.

При цьому регулятор зобов’язав обленерго надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівника обленерго адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн., оскільки персональна відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електроенергії передбачена чинним законодавством.

Комісія також ухвалила рішення провести позапланові виїзні перевірки наступних п'яти обленерго через скарги споживачів на недотримання ними графіків відключень.

Йдеться про "Волиньобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі".

Нагадаємо:

Починаючи з листопада 2022 року, Нацкомісія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) розглянула понад 2,5 тисяч звернень та скарг споживачів на несправедливе відключення електроенергії.

НКРЕКП 17 січня вирішила накласти штрафи на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Крім того, на керівників згаданих підприємств вперше у практиці Регулятора було накладене адміністративне стягнення у вигляді штрафу, додали в регуляторі.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" за несправедливі відключення світла.

У ДТЕК заявили, що "роблять все можливе для рівномірного і справедливого розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами" і не згодні з рішенням НКРЕКП, тож компанія оскаржить його в суді.

Економічна правда