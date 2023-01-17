Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) оштрафувала АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.

Таке рішення регулятор ухвалив під час засідання 17 січня.

У Комісії зазначили, що на численні звернення споживачів проводять перевірки операторів систем розподілу (ОСР) електроенергії щодо дотримання ними графіків відключень електропостачання.

На засіданні 17 січня НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" вимог законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада - грудня 2022 року, пояснили в регуляторі.

"За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення вимог ЗУ "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та недотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

Зокрема, вказані ОСР розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти", - йдеться у заяві Комісії.

НКРЕКП вирішила накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис грн та зобов'язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

"Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії передбачена персональна відповідальність керівників ОСР відповідно до положень ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Позапланові перевірки операторів системи розподілу електроенергії виявили 193 порушення вимог у галузі електроенергетики.

У грудні повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки 12 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів.

Економічна правда