IKEA нашла замену российской древесине в Швеции и странах Балтии

Крупнейший в мире мебельный бренд IKEA, которая отказалась от поставок древесины из РФ и Беларуси, использует больше древесины из Швеции и стран Балтии.

Об этом заявил руководитель отдела поставок древесины IKEA Ульф Йоханссон, пишет Reuters.

Отмечается, что один из крупнейших мировых потребителей древесины - использовал 20 миллионов кубометров древесины для производства своей продукции за 12 месяцев до августа 2022 года.

"Нам удалось заместить эти объемы (России и Беларуси) в других странах на очень горячем рынке древесины", - сказал Ульф Йоханссон в интервью Reuters.

По его словам, Швеция, страны Балтии, Польша и Германия являются одними из стран, где IКЕА увеличила поставки древесины в результате войны в Украине, добавив, что некоторые из этих решений могут быть долгосрочными, а другие - краткосрочными.

Россия и Беларусь были пятым и шестым крупнейшими поставщиками древесины для IKEA до войны, на их долю приходилось 6% и 5% соответственно.

Польша, за которой следуют Литва и Швеция, были тремя крупнейшими поставщиками за 12 месяцев до августа 2022 года.

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Магазины IKEA в России закрыты с марта, в то время как торговые центры, принадлежащие IKEA, остаются открытыми. Четыре фабрики Inter IKEA в стране закрыты и выставлены на продажу.

По словам Йоханссона, сейчас IKEA пересматривает свою долгосрочную стратегию поставок древесины с точки зрения альтернатив России, а также в свете планов расширения в Южной Америке, где она открыла свой первый магазин в 2022 году.

Напомним:

После прекращения деятельности в РФ IKEA сократила 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.

Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.

Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.

Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Экономическая правда