IKEA устроит распродажу товаров, оставшихся на российских складах: только онлайн

Мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Об этом сообщается на сайте сети.

"В настоящее время возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IКЕА. Товары IКЕА станут доступны для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IКЕА не будут осуществляться", - говорится в сообщении.

Напомним:

Мебельный гигант IKEA начал сообщать арендодателям торговых центров в РФ, где размещались магазины и студии бренда, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.

Мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников, компания "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем".

В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.

ВИДЕО ДНЯ