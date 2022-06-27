IKEA устроит распродажу товаров, оставшихся на российских складах: только онлайн
Мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.
Об этом сообщается на сайте сети.
"В настоящее время возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IКЕА. Товары IКЕА станут доступны для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IКЕА не будут осуществляться", - говорится в сообщении.
Напомним:
Мебельный гигант IKEA начал сообщать арендодателям торговых центров в РФ, где размещались магазины и студии бренда, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды.
Мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников, компания "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем".
В марте IКЕА объявила о приостановлении работы в России и прекращении операций с РФ и Беларусью из-за войны против Украины.
Торговый гигант IКЕА продлил срок оплаты труда почти 15 тысяч сотрудников в РФ до августа.
Экономическая правда
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